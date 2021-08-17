В Одессе на туриста обвалился кусок фасада дома: у мужчины рассечение головы (видео)

В Одессе на туриста обвалился кусок фасада дома: у мужчины рассечение головы (видео)

Пострадавшего доставили в больницу.

В историческом центре Одессы из дома на улице Садовой, 11 упала часть фасада. В результате разрушения травмировался турист, который проходил мимо.

Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете заявил вице-мэр Дмитрий Жеман, сообщает Суспільне.

По его словам, травмированный мужчина находится в больнице. У него диагностировали рассечение головы и наложили несколько швов. Жеман также отметил, откуда именно приехал человек, пока неизвестно.

Директор юридического департамента горсовета Инна Поповская сообщила, что дом на улице Садовой, 11 находится на балансе ЖУ "Ренессанс".

Видео: Оксана Лахотина

Напомним, в Одессе на тротуар упал кусок стены. В то время по улице шли двое пешеходов, одному из которых кусок едва ли не упал на голову.

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