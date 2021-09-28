В Одессе на улице мужчина оголялся перед 14-летней девушкой и склонял к сексу: извращенца задержали

В Одессе на улице мужчина оголялся перед 14-летней девушкой и склонял к сексу: извращенца задержали

Мама девочки заявила на мужчину в полицию.

В Одессе правоохранители задержали 40-летнего мужчину за растление несовершеннолетней. Местный житель на улице показывал свои "прелести" и склонял 14-летнюю девушку к половому акту.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел вчера, 27 сентября, во дворе многоэтажки в Малиновском районе Одессы. Мужчина оголялся на глазах у 14-летней девушки и склонял ее к половой связи.

Несовершеннолетняя сбежала домой и сразу же рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия. Правонарушителю объявили о подозрении по ч.1 ст.156 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Сейчас следователи отделения полиции по согласованию Малиновской окружной прокуратуры города Одессы заботятся об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За развращение несовершеннолетней фигуранту грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что 50-летнего жителя Херсонской области подозревают в развращении 2-летнего ребенка. Мужчине уже объявили о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

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