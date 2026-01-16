- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе на улице задержали работников ТЦК: в чем их обвиняют (фото)
Открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения.
Трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации задержали в Одессе сотрудники СБУ. Задержание произошло вечером 15 января на одной из улиц города.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Задержанных обвиняют в том, что во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину и посадили в автобус, применив физическое принуждение.
Около часа мужчину возили по городу, требуя 6000 долларов США за недоставление его в РТЦК.
Открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения.
Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную сеть, которая помогала военнообязанным избегать мобилизации в Днепропетровской области.