В Одессе на улице задержали работников ТЦК: в чем их обвиняют (фото)

Задержание работников ТЦК в Одессе

Трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации задержали в Одессе сотрудники СБУ. Задержание произошло вечером 15 января на одной из улиц города.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Задержанных обвиняют в том, что во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину и посадили в автобус, применив физическое принуждение.

Около часа мужчину возили по городу, требуя 6000 долларов США за недоставление его в РТЦК.

Открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения.

Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную сеть, которая помогала военнообязанным избегать мобилизации в Днепропетровской области.