В Одессе на взятке "погорел" начальник таможенной лаборатории – его задержали во время получения денег

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении денег.

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции начальника Одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов. За взятку он обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий при исследовании качества иностранных товаров, ввозимых в Украину.

Кроме того, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал $300 дол.

Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к коррупционной схеме.

Напомним, СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом, который почти 10 лет терроризировал жителей города. Неоднократно осужденный криминальный авторитет причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса.

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