В Одессе начал работу подземный учебный хаб для курсантов, созданный по проекту Метинвеста: репортаж

Хаб расположен под землей и полностью адаптирован для обучения в условиях войны. В нем оборудованы три аудитории общей площадью около 100 квадратных метров. Помещения обладают светом, отоплением, вентиляцией и мультимедийным оборудованием, что позволяет проводить полноценные лекции и групповые занятия даже во время ракетной опасности.

Мебель в аудиториях мобильная: при необходимости пространство быстро трансформируется для практических занятий или размещения людей во время длительных тревог. При серьезной угрозе в укрытии могут одновременно находиться до 150 курсантов. Также в хабе есть санузел и дополнительные помещения со складными кроватями: там могут переночевать до 70 человек.

По словам военных преподавателей и курсантов, ключевым преимуществом хаба является чувство безопасности, без которого невозможно сосредоточиться на учебе. Особенно это важно для тех, кто овладевает техническим обслуживанием военной техники и вскоре будет применять эти знания непосредственно на фронте.

Стальной модуль полностью автономен, но может соединяться с основным зданием специальными стальными переходами. Это снижает риски для людей при обвале наземных конструкций. Кроме того, такие укрытия не нуждаются в длительном классическом строительстве: модули изготовляют на заводах и быстро монтируют на месте.

Реализовали проект с участием компании Метинвест Рината Ахметова, в рамках инициативы «Стальной фронт». Сейчас строительство ориентировано прежде всего на нужды военных, но в перспективе «Стальная мечта» может быть масштабирована для школ и детских садов, чтобы обеспечить безопасное обучение гражданских во время войны.

Как известно, Метинвест построил два подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, закончилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 6000 военных. Также Метинвест разработал проект гражданского стального бункера «Цитадель»: первый такой уже построили в Бородянке.