В Одессе начали "метить" квартиры с невакцинированными жителями

В Одессе начали "метить" квартиры с невакцинированными жителями

Кто и зачем это делает – неизвестно.

В Одессе начали "метить" квартиры, где живут люди, якобы невакцинированные против COVID-19.

Об этом говорится в Telegram-канале "Одесса info".

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Так, в одном из многоквартирных домов решили "обозначить" жилье, где живут невакцинированные. Неизвестные написали мелом прямо на дверях, что в этой квартире нет людей, сделавших прививку.

Кто и зачем решил писать о вакцинации других на дверях квартир, пока неизвестно.

Напомним, в Одесской области за минувшие сутки обнаружили 901 новый случай заболевания COVID-19, 76 человек умерли от осложнений и 982 пациента выздоровели.

Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 217 152 человека,

выздоровели 162 844 пациента,

умерли 4675 граждан.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 ноября зафиксировано 10 802 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 11 219 пациентов выздоровело.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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