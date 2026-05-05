В Одессе напали на автомобиль ТЦК и распылили газ, трое мобилизованных скрылись (видео)

В Одессе группа неизвестных заблокировала и повредила служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инцидент произошел 5 мая 2026 года.

Об этом сообщило руководство Одесского областного ТЦК и СП.

По данным ведомства, нападение произошло во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии. Два гражданских автомобиля перекрыли путь спецтранспорта, после чего нападавшие разбили окна и распылили газ раздражающего действия внутрь салона.

«Указанные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и находившихся в транспорте лиц», — отмечается в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что нападение могло быть заранее спланированным для содействия уклонению от мобилизации. Воспользовавшись ситуацией, трое военнообязанных скрылись с места происшествия. Такие действия военное руководство расценивает как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Одесский областной ТЦК и СП инициирует обращение в правоохранительные органы для установления лиц нападавших. Всех участников инцидента планируют идентифицировать и привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Видео нападения на авто ТЦК обнародовали в соцсетях.

Дата публикации 18:44, 05.05.26

