В Одессе напали на автомобиль ТЦК и распылили газ, трое мобилизованных скрылись (видео)
Одесский ТЦК сообщил о нападении на служебный автомобиль во время перевозки военнообязанных.
В Одессе группа неизвестных заблокировала и повредила служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инцидент произошел 5 мая 2026 года.
Об этом сообщило руководство Одесского областного ТЦК и СП.
По данным ведомства, нападение произошло во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии. Два гражданских автомобиля перекрыли путь спецтранспорта, после чего нападавшие разбили окна и распылили газ раздражающего действия внутрь салона.
«Указанные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и находившихся в транспорте лиц», — отмечается в сообщении.
В ТЦК подчеркнули, что нападение могло быть заранее спланированным для содействия уклонению от мобилизации. Воспользовавшись ситуацией, трое военнообязанных скрылись с места происшествия. Такие действия военное руководство расценивает как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
Одесский областной ТЦК и СП инициирует обращение в правоохранительные органы для установления лиц нападавших. Всех участников инцидента планируют идентифицировать и привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.
Видео нападения на авто ТЦК обнародовали в соцсетях.
