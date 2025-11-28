В Одессе нашли мертвого курсанта военной академии: что известно

Военная академия г.Одесса / © Facebook

За пределами подразделения военной академии в Одессе нашли мертвым курсанта первого курса. Предварительная версия от правоохранительных органов — самоубийство. Руководство академии заявило о проведении служебного расследования и проверке версии о возможном превышении служебных полномочий.

Об этом сообщила академия на своей странице в Facebook.

«Курсант первого курса Павел С. был найден вне расположения подразделения без признаков жизни. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — говорится в сообщении.

Руководство академии заявило, что активно сотрудничает со следственными органами. Кроме того, уже назначено служебное расследование. В администрации заведения добавили, что по предварительным результатам уже «готов ряд кадровых решений», что может свидетельствовать о возможных выявленных нарушениях в работе персонала.

«Предыдущая квалификация правоохранительными органами — самоубийство. Однако проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения все виновные понесут ответственность по закону. Руководство Академии выражает искренние соболезнования семье и близким», — подчеркнули в академии.

В то же время, по информации ряда источников, в частности, Telegram-канала SLON FM, курсанта нашли 26 ноября вблизи факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций.

Согласно неофициальной информации, погибший и еще два курсанта могли стать жертвами издевательств со стороны пятерых сержантов. В частности, их якобы заставляли употреблять несъедобные смеси (мясные консервы с печеньем и горчицей, залитые растительным маслом), а также заставляли есть с пола и пить соленую воду. За день до трагического случая курсанта Павла, вероятно, избил старшина другого курса.

