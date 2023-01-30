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В Одессе нашли мертвым 15-летнего парня, который загадочно исчез три дня назад: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Одессе нашли мертвым 15-летнего парня, который загадочно исчез три дня назад: что произошло

Фото: pixabay.com

Полиция расследует происшествия трагедии.

В Одессе нашли мертвым 15-летнего парня, пропавшего еще 27 января. Подросток погиб из-за удара электрическим током на железнодорожной станции.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

К правоохранителям 29 января обратилась мать подростка. Она сообщила, что ее сын 27 января вышел из дома и загадочно скрылся.

30 января стало известно, что подросток погиб на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная". Он вылез на грузовой вагон, где его ударило током. Полиция расследует происшествия трагедии.

"Полицейские призывают граждан постоянно подчеркивать детям, что железнодорожные поезда и станции находятся под высоковольтными линиями, в которых очень высокое напряжение. Действует оно не только при касании, даже на расстоянии двух метров может ударить электрической дугой", — отмечают правоохранители.

Напомним, в Одессе задержала женщина, которая родила ребенка в заброшенной постройке и оставила там, потому что она якобы не проявляла признаков жизни.

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Дата публикации
Просмотры
1369
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