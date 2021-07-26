В Одессе нашли повешенным полицейского, который был должен 300 тысяч долларов

Очевидцы утверждают, что у правоохранителя были связаны руки.
В понедельник, 26 июля, в Одессе нашли тело заместителя руководителя управления патрульной полиции города Измаила Ивана Митькина, который несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, пропавшего полицейского обнаружили повешенным в парке Победы.
Предварительной причиной смерти правоохранители называют самоубийство.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой — самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза ", — говорится в сообщении.
Однако, по словам очевидцев в Telegram-канале Одеса.info, у покойного были связаны руки, что противоречит версии о самоубийстве.
Как ранее сообщалось, Ивана Митькина подозревают в том, что он занимал у знакомых горожан деньги, якобы под закупку и выгодную перепродажу урожая зерновых, обещая кредиторам хороший заработок. В целом он взял в долг около 300 000 долларов.
Кроме того, на прошлой неделе мужчина обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Из квартиры пропало устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и документы на автомобиль "Мерседес W140", а также деньги в сумме 2000 гривен.
Узнав, что его разоблачили, Митькин перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп. У погибшего осталось двое детей, младшему из которых — всего 2 месяца.