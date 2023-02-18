В Одессе нашли тело бизнесмена в багажнике его собственного Рогѕсһе

Автомобиль был припаркован во дворе элитного жилого комплекса, в котором жил предприниматель.

В Одессе полиция обнаружила труп бизнесмена в багажнике его собственного автомобиля Porsсhe Panamera.

Об этом сообщает "Думская".

По информации издания, мужчина исчез почти три недели назад. Об этом в полицию заявила мать погибшего.

Тело предпринимателя с признаками насильственной смерти нашли в его собственном автомобиле Porsсhe Panamera. Мужчина получил многочисленные травмы, в том числе черепа.

Тело погибшего претерпело существенные гнилостные изменения, поэтому его завернули во много слоев полиэтилена и направили на экспертизу.

Издание уточнило, что мужчина был основателем нескольких предприятий, производивших строительные материалы.

Напомним, ранее в Арцизе в Одесской области 48-летний мужчина жестоко убил и сжег свою жену. Ее тело обнаружили только через месяц после расправы.

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