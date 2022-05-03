Черноморская ярость растет: в ОВА рассказали о смертельном обстреле здания в Одессе и моста в области

Черноморская ярость растет: в ОВА рассказали о смертельном обстреле здания в Одессе и моста в области

Оккупанты ракетами обстреляли дом в Одессе, из-за чего погиб подросток.

Сооружение, в которое попала ракета вчера, 2 мая, непригодно для проживания.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"В тот момент, когда российская ракета попадала туда, там находились пять человек. К величайшему сожалению, погиб мальчик 15 лет. Очень раненна девушка 17 лет. И три человека получили нетяжкие травмы, с ними работают психологи. Здание теперь не пригодно для проживание", – говорит Братчук.

По его словам, вчерашний обстрел еще раз четко показал, что оккупанты целят именно по мирному населению, поскольку рядом с обстрелянным домом нет никаких военных объектов.

"Видим, как эта "денацификация" со стороны России происходит, ежедневно погибают маленькие украинцы, пожилые люди, женщины. Поэтому в Одессе настроения, конечно, добавили и черноморской ярости, добавили понимание того, что враг не имеет права на жизнь. Вероятность нанесения ракетных ударов остается постоянной", — говорит Братчук.

Вчера, 2 мая, оккупанты в третий раз ракетами ударили по мосту через не эксплуатируемый Днестровский лиман.

"Мы ожидаем, что возможные ракетные удары и с территории временно оккупированного Крыма, и с Черного моря — там, правда, уменьшилось количество кораблей, несущих на борту крылатые ракеты. Но угроза постоянна. Надеемся, что наши силы ПВО будут еще более эффективно действовать по обороне воздушного пространства Вчера удалось уничтожить вражеский беспилотник, причем не просто российский разведчик "Орлан-10", а "Форпост", который мог поражать даже цели. Куда он летел, какой беды он мог создать, мы не знаем. Слава Богу, что наши воины его уничтожили", — сказал Братчук.

Напомним, что 26 апреля оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область. Из-за этого был поврежден через Днестровский лиман.

Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

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