В Одессе обнародовали перечень улиц, которые могут уйти под воду

Одесская мэрия определила перечень улиц и районов города, которые имеют наибольший риск подтоплений в случае сильных осадков. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Зоны риска подтоплений в Одессе

В перечень вошли улицы Приморская, Вапняна, Атамана Головатого, Черноморского казачества, а также районы Великофонтанской, Аркадийской, Среднефонтанской, Водяной, Карантинной и других балок. Также в зоне возможного подтопления — жилые массивы Таирова, Преображенский, Юго-Западный, микрорайоны «Троицкое», «Лузановка» и «Кривая Балка».

Под угрозой оказались и отдельные улицы в частном секторе Пересыпи, в районе Дачи Ковалевского, Французского бульвара, а также 5-я станция Большого Фонтана.

Что советуют жителям

не оставаться в подвалах и подземных паркингах;

закрывать доступ к подземным стоянкам;

жителям частного сектора быть готовыми к возможной эвакуации;

заблаговременно покидать жилье в случае угрозы подтопления;

избегать оврагов, низин и открытых территорий во время ливней.

В горсовете отметили, что из-за климатических изменений подобные природные явления будут становиться все более частыми, поэтому горожанам следует быть максимально внимательными и бдительными.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 сентября в Одессе выпало рекордное количество осадков, что более чем вдвое превышает месячную норму.