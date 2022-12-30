В Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы: что произошло

В Одессе в пятницу, 30 декабря, городской электротранспорт работать не будет из-за проблем с электроэнергией.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

"30.12.2022 общественный электрический транспорт из-за отсутствия лимитов на электроэнергию работать не будет", — подчеркивают в предприятии.

К слову, в городе электротранспорт прекратил работу 29 декабря. Транспорт вышел на маршруты, но из-за отличия лимитов на электрическую энергию прекратил свою работу.

Напомним. 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету. Впрочем, были попадания. В ОВА сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры. Поэтому в области происходят экстренные отключения электроэнергии.

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