Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
60
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы: что произошло

Фото: Associated Press

Электротранспорт прекратил работу еще 29 декабря.

В Одессе в пятницу, 30 декабря, городской электротранспорт работать не будет из-за проблем с электроэнергией.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

"30.12.2022 общественный электрический транспорт из-за отсутствия лимитов на электроэнергию работать не будет", — подчеркивают в предприятии.

К слову, в городе электротранспорт прекратил работу 29 декабря. Транспорт вышел на маршруты, но из-за отличия лимитов на электрическую энергию прекратил свою работу.

Напомним. 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету. Впрочем, были попадания. В ОВА сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры. Поэтому в области происходят экстренные отключения электроэнергии.

Читайте также:

Вместо Екатерины украинский флаг: как одесситы встретили демонтаж памятника

Вместо Екатерины украинский флаг: как одесситы встретили демонтаж памятника

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
60
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация