В Одессе не дали разрешение на посадку самолету из Турции: в чем причина

Самолет авиакомпании Pegasus совершал рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гекче.
В Одессе не дали разрешение на посадку самолету турецкой авиакомпании. Воздушное судно 40 минут кружило над аэропортом, однако позже вернулось в место вылета.
Об этом пишет издание "Думская".
Как стало известно, самолет авиакомпании Pegasus, который совершавший рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен, не приземлился в Одессе из-за погодных условий.
Хотя полоса и была утром расчищена от снега и уже успела принять несколько самолетов, однако приземлиться борт не смог из-за сильного бокового ветра
"Специалисты утверждают, что дело во внутренних протоколах безопасности турецкой авиакомпании, которые не позволяют садиться из-за резких порывов бокового ветра. Сейчас в аэропорту идет снег, ветер боковой – 70 градусов, 8 м/сек, порывы до 10-12 метров в секунду”, – отмечает издание.
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