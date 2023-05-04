В Одессе не прекращаются взрывы: предварительно есть "прилет" — мониторинговые каналы

В Одессе раздался ряд взрывов.

По предварительной информации по мониторинговым каналам, продолжается работа ПВО.

Однако также сообщается о "прилете", пока эта информация не проверена и не подтверждена местными властями.

В направлении Одессы двигаются еще вражеские беспилотники.

По предварительным сообщениям, еще есть две враждебные цели вблизи города.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Берегите себя и близких.

Между тем, вражеские БПЛА заходят на юг Киевщины и некоторые уже в Черкасской области, – об этом сообщают мониторинговые группы. Тревожная ночь продолжается.

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Ранее воздушная тревога досталась Киеву.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила пол Украины.