В Одессе не прекращаются взрывы: предварительно есть "прилет" — мониторинговые каналы

Местные жители потеряли счет взрывам.
В Одессе раздался ряд взрывов.
По предварительной информации по мониторинговым каналам, продолжается работа ПВО.
Однако также сообщается о "прилете", пока эта информация не проверена и не подтверждена местными властями.
В направлении Одессы двигаются еще вражеские беспилотники.
По предварительным сообщениям, еще есть две враждебные цели вблизи города.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Берегите себя и близких.
Между тем, вражеские БПЛА заходят на юг Киевщины и некоторые уже в Черкасской области, – об этом сообщают мониторинговые группы. Тревожная ночь продолжается.
Ранее воздушная тревога досталась Киеву.
Напомним, что ранее воздушная тревога охватила пол Украины.
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