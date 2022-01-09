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В Одессе неизвестные "заминировали" несколько торговых центров: из зданий эвакуировали людей

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В Одессе неизвестные "заминировали" несколько торговых центров: из зданий эвакуировали людей

Фото: facebook.com/policesumy

На месте работают эксперты. Устанавливаются все детали происшествия.

В Одессе неизвестные заменяли несколько торговых центров. Из зданий экстренно эвакуировали людей.

Об этом пишет издание "Думская".

Так, в какие именно торговые центры “минеры” заложили бомбы, сейчас неизвестно. Однако на указанные преступниками адреса выехали полицейские, спасатели, медики, взрывотехники, а также кинологи с собаками.

Из зданий эвакуировали персонал и всех посетителей. На месте работают эксперты. Устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что в Днепре мужчина "заминировал" Верховную Раду Украины. За это ему теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

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