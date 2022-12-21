В Одессе некоторым потребителям отключат газоснабжение: в чем причина

Газа не будет с 9:00 до 18:00.

В среду, 21 декабря, в Одессе некоторые квартиры временно останутся без газоснабжения. Его отключат из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщили в АО "Одессагаз".

Отмечается, что газоснабжение не будет с 9:00 до 18:00. Отключение касается адресов:

2-й пер. Черепановых 9, 12

ул. Зоопарковая 1, 8в,

ул. Академическая 1

ул. М. Говорова 3а, 8, 10/6

ул. Артиллерийская 3, 4, 4а, 4в, 4/2,

Армейская 8г, 8в, 8б, 11к1, 11к2

ул. Сегедская 13а

ул. Фонтанская дорога 3, 6, 6/1

ул. Краснова 3б

ул. Транспортная 3, 3/1, 5, 5а

ул. Люстдорфский взр. 5

Как сообщалось, в Одесской области вводятся графики стабилизационных отключений. Их составили на основе массированных обстрелов энергосистемы страны.

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