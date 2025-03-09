В Одессе несовершеннолетние залезли на поезд — только одному удалось выжить

В Одессе двое парней поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции в Одесской области.

На вечер 9 марта полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.



"О событии, которое произошло сегодня, 9 марта, вечером у железнодорожной станции на Балтской дороге, правоохранителям сообщил прохожий. Предварительно установлено, что двое парней поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь", — заявили правоохранители.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Полицейские также предупреждают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

Напомним, ранее в Ровенской области в результате наезда поезда погиб местный житель. 51-летний здолбуновчанин, несмотря на примененное экстренное торможение, допустил наезд на мужчину.

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