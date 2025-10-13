- Дата публикации
В Одессе ночью раздались взрывы
Город под атакой вражеских ударных беспилотников.
В Одессе в ночь на 13 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В сообщении отмечается, что первые взрывы прогремели примерно в полчаса ночи.
Глава одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в регионе работают силы ПВО.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении Одессы со стороны Черного моря движется грубый ударный беспилотник.
Ранее сообщалось, что в Одессе во время массированной российской атаки вражеский ударный дрон влетел в жилую квартиру на Французском бульваре.
Мы ранее информировали, что в Одессе частично исчезло электроснабжение из-за ночной российской атаки. Также отключение света фиксируют в Одесском районе.