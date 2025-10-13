В Одессе ночью раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Одессе в ночь на 13 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении отмечается, что первые взрывы прогремели примерно в полчаса ночи.

Глава одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в регионе работают силы ПВО.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили, что в направлении Одессы со стороны Черного моря движется грубый ударный беспилотник.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время массированной российской атаки вражеский ударный дрон влетел в жилую квартиру на Французском бульваре.

Мы ранее информировали, что в Одессе частично исчезло электроснабжение из-за ночной российской атаки. Также отключение света фиксируют в Одесском районе.