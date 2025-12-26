В Одессе ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Одессе / © Getty Images

Реклама

В Одессе в ночь на 26 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Одессе раздаются взрывы», — сообщило издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Реклама

Перед взрывами в области и городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

По информации мониторинговых каналов, под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в ночь на 26 декабря прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что война и обстрелы в этом году продемонстрировали, какое количество воздушных целей способны одновременно применять россияне.