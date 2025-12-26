ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы

В ночь на 26 декабря в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне угрозы вражеских ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © Getty Images

В Одессе в ночь на 26 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Одессе раздаются взрывы», — сообщило издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами в области и городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

По информации мониторинговых каналов, под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в ночь на 26 декабря прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что война и обстрелы в этом году продемонстрировали, какое количество воздушных целей способны одновременно применять россияне.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie