В Одессе ночью раздались взрывы
В ночь на 26 декабря в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне угрозы вражеских ударных беспилотников.
В Одессе в ночь на 26 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Одессе раздаются взрывы», — сообщило издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед взрывами в области и городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
По информации мониторинговых каналов, под ударом оказалась портовая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Измаиле в ночь на 26 декабря прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что война и обстрелы в этом году продемонстрировали, какое количество воздушных целей способны одновременно применять россияне.