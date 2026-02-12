В Одессе ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Одессе / © Getty Images

В Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах!» — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Перед этим в Воздушных силах сообщили о нескольких группах ударных БпЛА, которые двигаются на город с юга и севера.

Позже Лысак добавил, что в результате атаки в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники типа Shahed нанесли очередной удар по Одессе, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.