В Одессе ночью раздались взрывы
Город атаковали вражеские ударные беспилотники.
В Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении начальника Одесской МВА Сергея Лысака.
«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах!» — говорится в сообщении.
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
Перед этим в Воздушных силах сообщили о нескольких группах ударных БпЛА, которые двигаются на город с юга и севера.
Позже Лысак добавил, что в результате атаки в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники типа Shahed нанесли очередной удар по Одессе, в результате чего погиб один человек.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.