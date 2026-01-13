- Дата публикации
В Одессе ночью раздались взрывы: город атаковали БпЛА
В Одессе ночью раздались взрывы во время атаки дронов.
В ночь на 13 января Одесса оказалась под атакой вражеских ударных беспилотников. В воздушной тревоге в городе прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
«В Одессе были слышны взрывы», — отмечает издание.
Перед этим воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о приближении к городу большого количества вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.