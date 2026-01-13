ТСН в социальных сетях

Украина
87
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы: город атаковали БпЛА

В Одессе ночью раздались взрывы во время атаки дронов.

Игорь Бережанский
В Одессе раздались взрывы

В Одессе раздались взрывы / © Getty Images

В ночь на 13 января Одесса оказалась под атакой вражеских ударных беспилотников. В воздушной тревоге в городе прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Одессе были слышны взрывы», — отмечает издание.

Перед этим воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о приближении к городу большого количества вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

87
