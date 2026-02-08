В Одессе ночью раздались взрывы: город атаковали БпЛА

Работа ПВО / © Getty Images

В Одессе ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Он заявил, что по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны и призвал оставаться в безопасных местах к отбою.

«Работает ПВО. Прошу всех находиться в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении нескольких ударных беспилотников в направлении города.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.

Мы ранее информировали, что характерной особенностью атаки 7 февраля стало использование россиянами практически всей номенклатуры ракетного вооружения, которое есть в их арсенале.