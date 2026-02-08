- Дата публикации
В Одессе ночью раздались взрывы: город атаковали БпЛА
В Областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
В Одессе ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Он заявил, что по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны и призвал оставаться в безопасных местах к отбою.
«Работает ПВО. Прошу всех находиться в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о движении нескольких ударных беспилотников в направлении города.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.
Мы ранее информировали, что характерной особенностью атаки 7 февраля стало использование россиянами практически всей номенклатуры ракетного вооружения, которое есть в их арсенале.