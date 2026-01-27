ТСН в социальных сетях

Украина
148
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы: город массированно атаковали БпЛА

Власти призвали жителей города находиться в безопасных местах.

Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © ТСН.ua

В Одессе в ночь на 27 января раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской военной администрации Сергея Лысака.

«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о приближении к Одессе группы враждебных БПЛА.

По данным мониторинговых каналов, город атаковали около 15 беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

