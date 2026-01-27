- Дата публикации
В Одессе ночью раздались взрывы: город массированно атаковали БпЛА
Власти призвали жителей города находиться в безопасных местах.
В Одессе в ночь на 27 января раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской военной администрации Сергея Лысака.
«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали о приближении к Одессе группы враждебных БПЛА.
По данным мониторинговых каналов, город атаковали около 15 беспилотников.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.