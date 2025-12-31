ТСН в социальных сетях

Украина
126
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы (видео)

Воздушные силы сообщают об атаке ударных беспилотников.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © Укринформ

В ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лисак.

«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о группе беспилотников, которая следует в направлении города с севера.

Мониторинговые каналы сообщают также о нескольких БпЛА в направлении Одессы по акватории Черного моря.

«Очередное доказательство того, что Россия воюет с мирным населением. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение», — заявил глава Одесской МВА Сергей Лисак.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 31 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами.

126
