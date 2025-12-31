- Дата публикации
-
- Украина
В Одессе ночью раздались взрывы (видео)
Воздушные силы сообщают об атаке ударных беспилотников.
В ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лисак.
«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Воздушных силах сообщали о группе беспилотников, которая следует в направлении города с севера.
Мониторинговые каналы сообщают также о нескольких БпЛА в направлении Одессы по акватории Черного моря.
«Очередное доказательство того, что Россия воюет с мирным населением. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение», — заявил глава Одесской МВА Сергей Лисак.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 31 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами.