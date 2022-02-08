В Одессе ночью сняли колонну военной техники: видео разлетелось Сетью

Колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.
Ночью в Одессе в поселке Котовского была замечена колонна военной техники. Очевидцы сняли передислокацию военной техники. Колонна двигалась по улице Заболотного, но неизвестно, где остановилась, отметили местные Телеграмм-каналы.
На кадрах видно, что колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.
Пользователи Сети начали писать:
- Слава Украина, Героям Слава
- Армия в боевой готовности
- Они часто там ездят
- Только дороги разбивают
- И как теперь уснуть?
Ранее в Одессе сняли на улицах колонну тяжелой военной техники и оборудования, которую перегоняли для учений Оперативного командования "Юг".
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