В Одессе ночью сняли колонну военной техники: видео разлетелось Сетью

Колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.

Ночью в Одессе в поселке Котовского была замечена колонна военной техники. Очевидцы сняли передислокацию военной техники. Колонна двигалась по улице Заболотного, но неизвестно, где остановилась, отметили местные Телеграмм-каналы.

На кадрах видно, что колонну сопровождали полицейские машины с мигалками.

Пользователи Сети начали писать:

Слава Украина, Героям Слава

Армия в боевой готовности

Они часто там ездят

Только дороги разбивают

И как теперь уснуть?

Ранее в Одессе сняли на улицах колонну тяжелой военной техники и оборудования, которую перегоняли для учений Оперативного командования "Юг".