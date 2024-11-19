В Одессе обезвредили агентурную группу ФСБ, которая планировала серию терактов

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали агентурную группу ФСБ в Одессе, в которую входили три местных жителя. Злоумышленники планировали взрывы и поджоги в разных регионах Украины, в частности, в ближайшее время готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными жертвами на юге страны.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

Фигуранты уже совершили один подрыв в Киеве. В ноябре этого года 17-летний участник группы заложил взрывчатку у здания одного из государственных органов. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано. После теракта СБУ задокументировала действия подрывника, что позволило установить маршруты передвижения и разоблачить сеть подельников. Впоследствии молодого человека задержали в Одессе, когда он приобрел компоненты для новой взрывчатки.

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Вместе с ним были задержаны два одессита в возрасте 15 и 20 лет, которые поджигали отделения "Укрпочты" в Одессе и Николаеве. Все трое подозреваемых действовали по указанию российского куратора, с которым контактировали через Telegram-каналы, предлагающие "легкий заработок". По его инструкциям они разрабатывали планы терактов и производили взрывные устройства.

Части взрывного устройства

Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Два участника находятся под стражей, а в отношении несовершеннолетнего решается вопрос привлечения к ответственности.

Спецоперацию провела СБУ в Киеве и Киевской области вместе с Нацполицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что на днях в Харькове нейтрализовали агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты в прифронтовом городе и шпионила за подразделениями Сил обороны Украины.

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