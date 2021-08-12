В Одессе обнаженный молодой человек устроил прогулку мемориалом: его забрала "скорая"

Мужчина не смог объяснить патрульным, зачем он разделся.
В Одессе патрульные задержали 24-летнего горожанина, который обнаженным прогуливался мемориалом "Крылья победы".
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Парень не смог объяснить свой поступок и говорил ерунду, поэтому полицейские вызвали на место происшествия "скорую".
Работники доставили его в центр психического здоровья.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Телеграмм канал ХО
Ранее стало известно, что в Одесской области — в Молодежном парке Черноморска — пара бесстыдно занялась сексом у детской площадки.