В Одессе обрушилась стена жилого дома: на место приехали медики и спасатели

По предварительным данным, есть пострадавшие.
В Одессе, в Хуторском переулке, на строителя упала стена. Местные жители не знают, выжил ли мужчина.
Об этом сообщил местный Телеграмм-канал.
По предварительным данным, два человека пострадали. На место ЧП прибыли медики и спасатели.
Напомним, 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и решается вопрос временного расселения людей.
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