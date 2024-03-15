В Одессе объявили день траура по жертвам ракетной атаки

Погибли не менее 14 одесситов.

В Одессе субботу, 16 марта, будет днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу днем 15 марта.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших…", — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 пятницы, 15 марта, число погибших в результате ударов баллистикой по Одессе достигло 14. Кроме того, почти 50 человек травмированы.

Как сообщалось, в Одесской области в 11:01 была объявлена тревога. Она продолжалась до 11:47. В Одессе раздались взрывы.

Местные власти сообщили, что россияне ударили ракетами по Одессе. Среди погибших – местные жители, медик и спасатель.

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