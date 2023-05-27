В Одессе очень пьяная 16-летняя девушка угнала авто и поехала кататься: финал был печальным (видео)

В Одессе несовершеннолетняя девушка под хмельком украла автомобиль и попала в ДТП.

В Одессе, 26 мая вечером, пьяная 16-летняя девушка похитила автомобиль, поехала кататься и попала в аварию. Уровень алкоголя в крови нарушительницы в 7,5 раза превышал разрешенную норму. Правоохранители задержали несовершеннолетнюю нарушительницу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Академика Уильямса. На месте происшествия был обнаружен автомобиль Volkswagen, совершивший наезд на препятствие.

"За рулем автомобиля находилась 16-летняя девушка с явными признаками опьянения. Патрульные провели осмотр водителя с помощью прибора Драгер. Результат – 1,49 промилле, что в 7,5 раза превышает разрешенную норму", — рассказали патрульные.

Как выяснилось, девушка без согласия взяла автомобиль у родственников, а когда совершила ДТП, испугалась и скрылась с места происшествия, но из-за повреждения автомобиля не уехала далеко.

Патрульные составили на гражданку административные материалы, также на место происшествия вызвали отца девушки и составили на него административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

В Одессе пьяная несовершеннолетняя девушка угнала у родственников авто и попала в аварию

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