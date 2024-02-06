В Одессе охранник многоэтажки украл оттуда 26 бойлеров: как ему это удалось

В Одессе охранник многоэтажки украл оттуда 26 отапливаемых устройств на сумму более 240 тысяч гривен. За совершенное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

Дом в Приморском районе еще не был введен в эксплуатацию. Мужчина имел свободный доступ к имуществу на стройке и вместо того, чтобы охранять его, украл 26 газовых котлов и столько же вытяжных труб к ним. Он вывез их на автомобиле и продал одесситу за полцены.

Мужчина украл отопительные устройства/Фото: Национальная полиция Одесской области

Мужчина украл отопительные устройства/Фото: Национальная полиция Одесской области

Мужчина был ранее судим. Ему сообщили подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в хранилище, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Кропивницком мужчина украл в аптеке лекарство за 146 грн: он получил семь лет тюрьмы.

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