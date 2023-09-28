В Одессе охранник отказался от мобилизации, потому что он "содержит семью": как его наказали

Мужчина заявил, что не может служить в армии из-за "сложного материального положения своей семьи".

В Одессе мужчина отказался от мобилизации, заявив, что он должен содержать свою семью. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда Одессы.

По данным материалов суда, мужчину 6 апреля 2023 года ВВК сочла годным к службе в армии. В этот же день он получил повестку и должен был прибыть в ТЦК и СП, однако мужчина этого не сделал.

На суде отец двоих детей вину признал. Он рассказал, что неофициально работает охранником и должен обеспечивать свою семью, поэтому письменно отказался от мобилизации. Он добавил, что его семья находится в "сложном материальном положении".

Объяснение обвиняемого на суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного. Решение суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего 5 повесток, однако он почти год уклонялся от мобилизации. На суде он вину возразил и заявил, что не смог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог.

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