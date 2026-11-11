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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе осудили мужчину, который годами насиловал жену и дочерей

В суде доказали около 30 эпизодов преступной деятельности 54-летнего мужчины, большинство из которых против половой свободы и неприкосновенности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Одессе приговорили к 15 годам заключения мужчину за систематические изнасилования двух дочерей и жены, сексуальное насилие, избиение, угрозы убийством и принуждение потерпевших к смене показаний.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с июня 2015 года мужчина не менее 17 раз изнасиловал старшую дочь, начиная с ее 17-летнего возраста. В 2019-2021 годах он трижды изнасиловал младшую дочь, которой в то время было 13 лет.

Также мужчина не менее пяти раз изнасиловал жену, регулярно угрожал ей и применял физическую силу.

«Члены семьи жили в постоянном страхе из-за угроз убийством. Даже после задержания мужчина продолжал давить на потерпевших: звонил по телефону жене из СИЗО, угрожал, требовал отказаться от показаний и убедить дочерей изменить показания в его пользу», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным в изнасилованиях, сексуальном насилии, причинении телесных повреждений средней тяжести, угрозах убийством и препятствовании показаниям потерпевшими и свидетелями.

Напомним, в Николаевской области вынесли приговор 61-летнему мужчине, который годами насиловал малолетнюю правнучку своей сожительницы и просматривал детское порно. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

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