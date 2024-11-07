В Одессе осудили женщину, потому что она фотографировала свои половые органы

В Одессе осудили женщину, потому что она фотографировала и снимала на видео свои половые органы.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда. Одесса.

По данным суда, женщина в июне 2024 снимала на фото и видео свои половые органы. Эти пикантные кадры она продавала за 100–150 грн. Женщина нарушила "общественную мораль, то есть систему этических норм, правил поведения, сложившихся в обществе на основе духовных и культурных ценностей, вопреки Закону Украины «О защите общественной морали» от 20.11.2003".

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч.2, 3 ст. 301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Прикарпатье на 34 тыс. оштрафовали мужчину, который снял на видео, как он занимается сексом с женщиной. Впоследствии эти пикантные кадры он прислал невестке своей возлюбленной.

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