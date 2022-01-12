В Одессе откроют пункты обогрева для бездомных: от холода умерло почти 30 человек

В Одессе откроют пункты обогрева для бездомных: от холода умерло почти 30 человек

В палатках можно получить горячую еду и медпомощь.

Сегодня, 12 января, в Одессе начали ставить пункты обогрева для бездомных. Это связано с тем, что из-за морозов почти 30 человек не пережили зиму.

Об этом пишет местное издание Odessa.online.

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Распоряжение по организации таких мест подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В палатках каждый желающий сможет получить горячую еду, чай и медицинскую помощь. Закончить работы по установке мы планируем к вечеру, тогда и будем уже готовы принимать людей", — рассказал основатель организации "Новая жизнь" Федор Герасимов.

Глава департамента труда и социальной политики Елена Китайская сообщила, что подобные пункты устанавливаются во всех районах города.

"Пункт обогрева на Куликовом поле пользуется наибольшей популярностью, потому что рядом находится железнодорожный вокзал и "Привоз". Аналогичные пункты устанавливаются на Глушко, 32, Марсельской, 20 и в сквере Георгия Гамова. Также у нас есть центры реинтеграции для мужчин и женщин, в которых мы принимаем желающих переждать холода”, — уточнила Китайская.

По данным издания УСИ, от холода в Одессе умерло 28 бездомных. Основными причинами смертей стали проблемы с сердцем.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:

одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;

защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;

заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.