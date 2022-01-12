В Одессе откроют пункты обогрева для бездомных: от холода умерло почти 30 человек

В палатках можно получить горячую еду и медпомощь.
Сегодня, 12 января, в Одессе начали ставить пункты обогрева для бездомных. Это связано с тем, что из-за морозов почти 30 человек не пережили зиму.
Об этом пишет местное издание Odessa.online.
Распоряжение по организации таких мест подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
"В палатках каждый желающий сможет получить горячую еду, чай и медицинскую помощь. Закончить работы по установке мы планируем к вечеру, тогда и будем уже готовы принимать людей", — рассказал основатель организации "Новая жизнь" Федор Герасимов.
Глава департамента труда и социальной политики Елена Китайская сообщила, что подобные пункты устанавливаются во всех районах города.
"Пункт обогрева на Куликовом поле пользуется наибольшей популярностью, потому что рядом находится железнодорожный вокзал и "Привоз". Аналогичные пункты устанавливаются на Глушко, 32, Марсельской, 20 и в сквере Георгия Гамова. Также у нас есть центры реинтеграции для мужчин и женщин, в которых мы принимаем желающих переждать холода”, — уточнила Китайская.
По данным издания УСИ, от холода в Одессе умерло 28 бездомных. Основными причинами смертей стали проблемы с сердцем.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.