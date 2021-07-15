В Одессе открыли запись на прививки вакциной Pfizer: когда и как будет проходить иммунизация

В Одессе открыли запись на прививки вакциной Pfizer: когда и как будет проходить иммунизация

Иммунизация будет проходить в воскресенье в Центрах вакцинации Одессы.

Вакцинировать от коронавируса в Одессе в Центрах прививок будут начнут препаратом от Pfizer/BioNTech — Comirnaty. Получить прививку все желающие смогут "Пфайзером" уже в воскресенье, 18 июля.

Об этом повидомлее HELSI.ME в Telegram.

Так, во избежание скопления и для удобства люди могут предварительно зарегистрироваться. Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Но также будет и живая очередь. Для вакцинации граждане могут выбрать, какой именно вакциной они хотят прививаться — CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Сама процедура будет происходить с 9 до 18 часов.

"Открыто запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля", — говорится в сообщении.

В Одессе 18 июля можно будет прививаться в таких центрах вакцинации:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;

ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);

ул. Левитана, 62, поликлиника №20;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСД №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Ильфа и Петрова, пятнадцатый, школа № 72;

ул. Ген. Петрова, 34, школа №53;

ул. Балковская, 42, школа №5.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, или обяжут ли украинцев вакцинироваться от коронавируса. Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: прививать "Пфайзером" в массовых пунктах вакцинации начнут уже в конце июля

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