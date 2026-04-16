В Одессе открылся центр ментального здоровья сети ВОЗВРАЩЕНИЯ, основанной Виктором и Еленой Пинчуками

Проект ВОЗВРАТ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры на базе государственных, коммунальных медицинских учреждений.

«Профессиональные специалисты являются основой успешного развития экосистемы ментального здоровья. Именно поэтому сеть ВОЗВРАЩЕНИЕ системно инвестирует в образование как своих команд, так и специалистов отрасли в целом. Образовательные программы охватывают все мультидисциплинарные команды и основываются на лучших практиках Украины и мира. Особое внимание уделяется внедрению действенных подходов, в частности EMDR, когнитивно-поведенческой, семейной терапии, а также развитию регулярного супервидения как ключевого инструмента поддержки специалистов. Мы учим работать с самыми сложными запросами – опытом плена, ПТСР, зависимостями – чтобы в наших центрах сочетались не только комфорт и инклюзивность, а прежде всего качество и профессиональность помощи», – рассказала Светлана Гриценко, руководитель проекта ВОЗВРАТ.

Одесский центр ВОЗВРАЩЕНИЯ находится по адресу : ул. Академика Заболотного, 26-А (8 этаж). В центре созданы условия для индивидуальной, семейной и групповой работы: за счет проекта обустроены кабинеты для индивидуальных и семейных консультаций, пространство для групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими многофункциональными кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания, комната персонала и комната персонала.

Пространство центра оснащено необходимым оборудованием для работы специалистов и восстановления посетителей, в том числе современной техникой, системой психологической разгрузки Shiftwave (США) и инструментами для психотерапевтической работы.

С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда – психиатры, психологи, психотерапевты, а при необходимости – социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку на основе клинических, психологических и социальных потребностей человека.

«Обращение за психологической помощью – это проявление силы и ответственности за собственное состояние. В опыте войны поддержка важна не только для военных и ветеранов, но и для их родных, ведь травма влияет на всю семью. В центрах ВОЗВРАТ созданы условия для комфортного и безопасного восстановления – пространство без осуждения и стигмы. Именно психологическая инклюзивность, уважение к опыту каждого человека и ощущение безопасности становятся основой доверия и обновления», — отметил Никита Архипов, заведующий центром ВОЗВРАЩЕНИЯ в Одессе.

Помощь оказывается амбулаторно или, при необходимости, по месту жительства посетителей. Специалисты работают, в частности с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими психическими состояниями. В центре применяют современные действенные подходы к работе с травмой, предоставляя индивидуальные, групповые и семейные консультации. Особое внимание уделяется психологической инклюзивности — созданию безопасного пространства без порицания, с уважением к опыту каждого человека и соблюдением конфиденциальности.

На сегодня уже 14 центров сети ВОЗВРАТ, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, работают в Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове. На первом этапе проект ВОЗВРАТ предполагает открытие 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать помощь более 100 тысяч военных, ветеранов и их семей.

Адрес центра ВОЗВРАЩЕНИЯ в Одессе: ул. Академика Заболотного, 26-А