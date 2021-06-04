В Одессе открывают центры вакцинации от коронавируса: где найти и как записаться

Они будут работать только на выходных.

В Одессе 6 июня откроют три центра вакцинации населения от коронавируса. Уже появились адреса.

Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

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В центрах будут прививать всех желающих, которые предварительно зарегистрировались на портале и в приложении ДІЯ или по указанным телефонам.

Центры будут работать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

• ТЦ "Мегадом", ул. Толбухина, 135, тел. для записи: 095-706-19-77

• ТЦ "Fontan Sky", ул. Семафорный, 4, тел. для записи: 097-542-08-57

• СОШ №15, ул. Крымская, восьмидесятые

Предпочтение будет отдаваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Для прививки будет использоваться вакцина Coronavac. Она вводится двумя дозами с интервалом в 28 дней. За каждым человеком, который получит первую дозу, вторая будет "закреплена". За несколько дней до ее введения человеку позвонят и пригласят на прививку.

"Все сотрудники центров вакцинации населения прошли тренинги по работе с этой вакциной и инструктаж по безопасной организации работы в центре. Медики и волонтеры будут обеспечивать на локациях инфекционный контроль, логистику потоков людей и соблюдения холодовой цепи на всех этапах вакцинации", — рассказали в областном ЦОС.

В условиях дефицита вакцин в Украине центры будут работать только на выходных. Но планируется, что с поступлением новых партий вакцин в объеме, достаточном для массовой вакцинации, такие центры будут принимать людей ежедневно и вакцинировать всех желающих.

Напомним, в Киеве разворачивают центр вакцинации населения против COVID-19. Он заработает уже в выходные, 5-6 июня.

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