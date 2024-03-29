В Одессе отопительный сезон завершат позже других городов: какая причина

Решения приняли, учитывая температурные показатели и сложную ситуацию в энергетике из-за атак РФ.

В Одессе планируется завершить отопительный сезон 7 апреля.

Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова в Telegram.

"В соответствии с распоряжением одесского городского руководителя в этом году мы заканчиваем отопительный сезон 7 апреля. Это решение принято в соответствии с температурными показателями, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике в Одесской области из-за российских атак", — отметила Позднякова.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер обнародовал график отключения централизованного теплоснабжения в Одесской области:

Подольский район – 31 марта

Измаильский район — 31 марта

Белгород-Днестровский район – 31 марта

Беляевка – 31 марта

Хлебодарское – 1 апреля

Раздельнянский район – 1 апреля

Порт-Аненталь – 8-10 апреля

Черноморск – 1 апреля

В Украине досрочно завершат отопительный сезон: в каких городах уже определились с датами

В Украине отопительный сезон 2023/2024 решили завершить досрочно – до конца марта, а не с 15 апреля. В компании "Нафтогаз" это решение объяснили достаточно высокими температурными показателями.

Первым городом, где решили досрочно завершить отопительный сезон, стал Херсон.

В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, жилые дома от отопления начнут отключать с 28 марта.

С 28 марта процесс отключения домов от централизованной системы теплоснабжения начнут в Луцке.

29 марта завершится отопительный сезон в городе Краматорск Донецкой области.

Из-за массированных ракетных атак со стороны России досрочно отопительный сезон решили завершить в Харькове.

28 марта отключить отопление планируется в Днепре.

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