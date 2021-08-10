В Одессе пара занялась сексом на балконе 25-этажки: соседи подглядывали (фото)

В Одессе пара занялась сексом на балконе 25-этажки: соседи подглядывали (фото)

Парочка не сдержала страсти.

В Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.

Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса INFO". Видео можно посмотреть здесь.

На влюбленных обратили внимание местные жители, которые сняли их на видео, а затем опубликовали в Сети.

Видео (18+) можна посмотреть здесь.

Некоторые пользователи возмутились таким поведением:

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Напомним, в центре Жмеринки, что в Винницкой области, мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила заняться любовью среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка.

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