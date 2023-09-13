В Одессе пара занялась сексом посреди улицы: они не реагировали на людей (видео)

В Одессе пара посреди улицы занялась оральным сексом. Они не реагировали на замечания прохожих и продолжили интим.

Об этом написал телеграмм-канал "Одесса без цензуры". Видео можно просмотреть здесь.

На кадрах, опубликованных местным телеграмм-каналом видно, как пара прямо посреди людной улицы занимается чем-то похожим на оральный секс. Очевидцы сообщают, что мужчина и женщина имели интим.

Случайная прохожая подошла к любовникам, чтобы сделать им замечания, но те никак не отреагировали.

"А у вас все отлично?", — спрашивает у пары прохожая.

Пара в Одессе занималась сексом. Скриншот с видео

Очевидцы утверждают, что это произошло на Аркадии в Одессе. Там также пишут, что по этой улице часто гуляют дети.

Напомним, в Великобритании во время фестиваля Creamfields пара занялась сексом на смотровом колесе. За этим наблюдали другие отдыхающие и сняли все на камеру.

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