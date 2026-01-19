ТСН в социальных сетях

В Одессе военные ТЦК силой вытащили водителя и повредили авто: что говорят в военкомате (видео)

В Одессе люди в форме разбили двери машины и задержали водителя.

Очередной скандал с ТЦК в Одессе: водителя насильно достали из машины

В Одессе работники ТЦК силой вытащили парня за машины, повредив его машину.

Видео конфликта появилось в местных пабликах.

«Сотрудники одесского РТЦК в присутствии сотрудников полиции вытащили из автомобиля силой молодого парня, избили его и увезли в неизвестном направлении. Также повредили машину. После чего сотрудники полиции сказали, „мы ничего сделать не можем, вызывайте сотрудников полиции“», — отметили в Телеграмм-канале Одесса INFO.

Что говорят в Одесском ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент. Там подтвердили, что в конфликте принимали участие с участием военнослужащих ТЦК и СП и представителей Нацполиции.

Там объяснили, что задержанный находился в розыске за нарушение правил военного учета как уклонист.

В ходе проверки и выяснения обстоятельств парню было предложено предоставить военно-учетные документы и проследить для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Однако он отказался и сопротивлялся.

«Физическое влияние применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информация о „похищении“ лица или его доставлении „в неизвестном направлении“ не соответствует действительности», — утверждают в ТЦК.

Информацию об умышленном избиении, повреждении транспортного средства или превышении полномочий обещают проверить.

По факту происшествия инициирована служебная проверка, после которой обещают дать правовую оценку действиям всех участников с учетом видеоматериалов и материалов, составленных полицией.

«В случае установления нарушений виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», — заверил Одесский ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Одессе на улице задержаны работники ТЦК.

