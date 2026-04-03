В Одессе патрульные сломали руку мужчине при ТЦК: реакция Лубинца и детали дела

В Одессе патрульные полицейские при задержании сломали водителю плечо в присутствии представителей ТЦК и СП. Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил о вероятном превышении полномочий и взял дело под личный контроль.

Омбудсман получил информацию об инциденте в Одессе. По его словам, во время принудительного задержания водителя патрульные полицейские в присутствии военных Хаджибейского районного ТЦК и СП нанесли мужчине телесные повреждения: сломали плечевую кость.

В то же время установлено, что поведение водителя не представляло угрозы жизни или здоровью и он сам открыл центральный замок авто. При таких обстоятельствах действия патрульных могут свидетельствовать о превышении полномочий и непропорциональном применении силы.

«Несмотря на решение дисциплинарной комиссии по служебному расследованию о "законности" таких действий и отсутствие реакции со стороны ГБР, мы не оставили это без внимания», — указал омбудсман.

Как отметил Лубинец, по инициативе его представителя по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина, в марте Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого должны установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

«Эта ситуация находится под моим личным контролем», — отметил омбудсман.

Также он отметил, что не впервые обращает внимание на подобные случаи.

«Я неоднократно обращал внимание на нарушения при применении физической силы к гражданам работниками Национальной полиции Украины и военнослужащими. Однако пренебрежение правами человека продолжает иметь место», — добавил Лубинец.

К слову, ранее ГБР завершило расследование и передало в суд дело работника львовского ТЦК, который во время проверки документов избил 56-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали перелом плеча средней тяжести. Установлено, что военный силой затолкал гражданского в авто и намеренно не включил видеорегистратор. Теперь работнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.