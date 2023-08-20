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В Одессе педагоги отказываются от цветов в День знаний: в чем причина

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Одессе педагоги отказываются от цветов в День знаний: в чем причина

Традиционный букет ко Дню знаний / Фото: pixabay.com

Родителей одесских школьников призывают 1 сентября помочь армии за сэкономленные на букетах средства.

В Департаменте образования и науки Одесского горсовета призвав родителей школьников отказаться от покупки букетов ко Дню знаний, а на сэкономленные деньги приобрести вещи, необходимые военнослужащим.

Об этом говорится в сообщении Одесского городского совета в соцсетях.

Одесситам сообщили, что, готовясь к новому учебному году, в школах и садах города вместо букетов с благодарностью примут для бойцов:

  • лекарства от простуды;
  • белье и носки;
  • сигареты;
  • кофе, чай;
  • вкусности, которые не портятся долго, упакованы;
  • средства гигиены

“Ну и самое главное. Дети и взрослые могут выразить свои чувства, пожелания нашим Защитникам в канун нового учебного года в письмах, рисунках, самодельных сувенирах. Поверьте, это воспринимается ими невероятно”, — обратилась к родителям Елена Буйневич.

Акция помощи украинским защитникам была впервые проведена в Одессе еще в 2014 году и с того времени стала визитной карточкой начала нового года в местных школах и детских садах.

Напомним, правительство вводит новую форму обучения в избранных дистанционных школах в каждой области для находящихся за рубежом украинских детей.

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Дата публикации
Просмотры
284
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