В Одессе педагоги отказываются от цветов в День знаний: в чем причина

Родителей одесских школьников призывают 1 сентября помочь армии за сэкономленные на букетах средства.
В Департаменте образования и науки Одесского горсовета призвав родителей школьников отказаться от покупки букетов ко Дню знаний, а на сэкономленные деньги приобрести вещи, необходимые военнослужащим.
Об этом говорится в сообщении Одесского городского совета в соцсетях.
Одесситам сообщили, что, готовясь к новому учебному году, в школах и садах города вместо букетов с благодарностью примут для бойцов:
- лекарства от простуды;
- белье и носки;
- сигареты;
- кофе, чай;
- вкусности, которые не портятся долго, упакованы;
- средства гигиены
“Ну и самое главное. Дети и взрослые могут выразить свои чувства, пожелания нашим Защитникам в канун нового учебного года в письмах, рисунках, самодельных сувенирах. Поверьте, это воспринимается ими невероятно”, — обратилась к родителям Елена Буйневич.
Акция помощи украинским защитникам была впервые проведена в Одессе еще в 2014 году и с того времени стала визитной карточкой начала нового года в местных школах и детских садах.
Напомним, правительство вводит новую форму обучения в избранных дистанционных школах в каждой области для находящихся за рубежом украинских детей.
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