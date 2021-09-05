В Одессе пенсионерка выбросилась из окна седьмого этажа — свидетели

В Одессе пенсионерка выбросилась из окна седьмого этажа — свидетели

Полиция проводит расследование и проверяет версию самоубийства.

В Одесса пенсионерка совершила самоубийство, выпрыгнув с окна седьмого этажа дома на улице Генерала Петрова.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на местную полицию.

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Правоохранителей вызвали очевидцы, которые обнаружили тело старушки возле многоэтажного жилого дома. "70-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры с 7-го этажа", — пишут очевидцы в социальной сети.

Полиция проводит расследование и проверяет версию самоубийства.

А в четверг, 2 сентября, в городе Обухов Киевской области мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона на 9 этаже многоквартирного дома.

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