В Одессе пенсионерка выпала из трамвай, а водитель пыталась скрыться с места происшествия

В Одессе пенсионерка выпала из трамвай, а водитель пыталась скрыться с места происшествия

Водителя задержал один из пассажиров, который закрыл лобовое стекло трамвая.

В Суворовском районе Одессы на остановке общественного транспорта возле детского оздоровительного центра "Молодая гвардия" с трамвай выпала пенсионерка. Инцидент произошел 15 октября, пишет Думская.

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По словам очевидцев, водитель трамвая двинулась с места, не убедившись в том, что все пассажиры зашли в вагон. В это время женщина, которая входила через заднюю дверь, выпала.

После инцидента водитель пыталась дать денег пострадавшей, чтобы уладить дело, а когда та отказалась, то хотела покинуть место происшествия, утверждают очевидцы.

Впрочем один из пассажиров трамвая не дал водителю уехать. Он стоял на трамвайных путях, а когда транспорт тронулся с места, то запрыгнул на сцепление и закрыл лобовое стекло.

В результате вагон не смог сдвинуть с места до приезда полиции и скорой.

В "Одесгорэлектротранс" информацию об инциденте подтвердили и пообещали все выяснить. Также там сообщили, что до того, как этот случай рассмотрит квалификационная комиссия, водителя отстранили от работы и изъяли на этот период водительскую книжку.

О состоянии пострадавшей, пока не сообщается.

Напомним, в Одессе женщина похитила эвакуатор и устроила на нем ДТП с троллейбусом.

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