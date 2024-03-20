В Одессе перевели на дистанционку некоторые школы и детсады: что произошло

В Одессе перевели на дистанционное обучение некоторые школы и детские сады, использующие укрытия в других зданиях, расстояние до которых превышает 100 метров.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она подчеркнула, что в последнее время часто раздаются сирены из-за угрозы баллистического вооружения, на которую следует оперативно реагировать.

"Принимаем решение по улицам во время тревог не ходить. Будем использовать только те укрытия, что ближе, чем 100 метров к учебному заведению. Это значит, что те школы и садики, которые использовали укрытие на большем расстоянии, три дня до каникул работают дистанционно", – говорится в сообщении.

Собственные укрытия имеют около 200 учебных заведений. Другие используют защитные сооружения других построек, расстояние до которых может составлять 200-400 метров. Кроме того, две школы и несколько десятков садов не имеют никакого укрытия. Эти заведения определенное время работают дистанционно.

Чиновница говорит, что в течение каникул департамент образования постарается максимально разместить классы этих заведений в зданиях школ, имеющих собственные укрытия.

"Вся система образования города в короткие сроки должна пристроиться к новому формату. К кому-то подселят детский сад. У кого-то в школе будет еще одна школа. Со своими учителями и расписанием", — рассказала Елена Буйневич.

Как сообщалось, 15 марта во время тревоги в Одессе раздались взрывы. Россияне ударили баллистическими ракетами. Сначала был один "прилет", а после определенной паузы враг ударил снова, когда на месте попадания уже были и медики, и спасатели. В результате удара баллистикой погиб 21 человек.

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