В Одессе пляжи объявили непригодными и запретили купание

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города.

Об этом сообщили городские власти по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Купание людей на пляжах Одессы запретили.

Однако одесситы обращают внимание, что, несмотря на явное ухудшение воды в Черном море, люди продолжают пренебрегать запретами и даже приводят на пляжи маленьких детей.

Как пишет директор департамента образования и науки одесского городского совета Елена Буйневич, родители продолжают игнорировать запрет на купание в Одессе.

"Отец на одном из пляжей с головой погружает ребенка в зеленую грязную воду. Насморк лечит, наверное. Или просто… развлекается. Ребенка качают на волнах, он плещется с лицом. Это не единственное видео, такие есть еще. Вы что, взрослые, делаете? Вы понимаете, что в той воде? С головой погружать ребенка в воду, так чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесенные затоплением уличные туалеты, продукты, все это несется волнами, а мы туда детей?", - написала она в Facebook, прокомментировав одно из видео из Одессы в Тиk Tok.

Напомним, в водоемах Одесской области обнаружили опасные возбудители инфекционных болезней.

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